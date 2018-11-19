Военные базы РФ на Кубе: в МИД России отреагировали на опасения США

Москва, , 15:16 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России не стали комментировать сообщения иностранной прессы о якобы возможности возвращения российских военных баз на Кубу.

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«Мы ненаучную фантастику не комментируем», — приводит РИА Новости слова директора латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства Александра Щетинина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская газета Daily Star со ссылкой на мнение экспертов Джеймстаунского фонда сообщила о тревоге, которую у западных стран вызывает потенциальная возможность возвращения на Кубу российских военных баз. Предпосылкой для подобных опасений стал визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсуждалось военно-техническое сотрудничество двух стран.

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По мнению экспертов, такие действия Москвы могут стать ответом на выход Соединённых Штатов из Договора о ракетах среднего и малого радиуса действия (ДРСМД). При этом возвращение российских военных в радиоэлектронный центр в Лурдесе не просто значительно повысит возможности России по контролю за деятельностью США в Карибском море, а удвоит их.

Напомним, в октябре 2016 года замминистра обороны России Николай Панков на заседании в Госдуме сообщил, что Минобороны занимается проработкой вариантов возращения военных баз на Кубу и во Вьетнам. Речь шла о размещении военных баз там, где они были до расформирования в 2002 году — советской, а затем и российской военной базы на Кубе (Радиоэлектронный центр в Лурдесе) и базе Камрани во Вьетнаме. Однако позднее в МИД РФ заявили, что Россия не планирует открывать военные базы в Латинской Америке, в частности на Кубе. Переговоры по этому вопросу не ведутся.