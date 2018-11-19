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После визита в Турцию Путин отправится в Сочи — Песков

Политика

Затем глава российского государства отправится в Сочи, где проведет совещание с Министерством обороны РФ по вопросам развития армии и оборонно-промышленного комплекса

Москва, 19 ноября 2018, 15:12 — REGNUM  После рабочего визита в Стамбул президент России Владимир Путин отправится в Сочи. Об этом 19 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, после того, как 19 ноября российский лидер вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии завершения московского участка «Турецкого потока» он отправится в Сочи, где проведет совещание с Министерством обороны РФ по вопросам развития армии и оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом встретятся 19 ноября в Стамбуле. Путин и Эрдоган примут участие в церемонии, посвященной окончанию строительства морской части газопровода «Турецкий поток».

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Внешняя политика России
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