В Раде призывают Киев снизить затраты на силовиков

Киев, , 15:10 — REGNUM Парламенту Украины нельзя голосовать за проект госбюджета на 2019 год, поскольку документ «усугубляет бедность людей». Об этом 18 ноября в эфире телеканала «Интер» заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

«Мы будем ставить вопрос пересмотра проект бюджета, голосования которого запланировано на четверг, 22 ноября. Мы считаем, что в том виде, в котором он предложен правительством, его принимать нельзя, потому что это бюджет, который усугубляет бедность людей, не оказывает соответствующей помощи тем слоям населения, которые в этом больше всего нуждаются, а это инвалиды, чернобыльцы, дети, матери, все те люди, которые крайне нуждаются в помощи от государства», — сказал Бойко.

Он раскритиковал правительство за увеличение расходов на силовой аппарат.

«В то же время, в этом бюджете увеличиваются выплаты силовым структурам, которые и так неплохо себя чувствуют в финансовом плане, но демонстрируют полную беспомощность при расследовании резонансных преступлений, которые произошли в государстве в последнее время», — возмутился Бойко.

Депутат также призвал правительство и парламентское большинство пересмотреть проект госбюджета.

«Для нас главным вопросом станет пересмотр проекта бюджета, который на наш взгляд, является антисоциальным и антинародным. У нас есть свои предложения, мы их уже предоставляли в бюджетный комитет, они не были учтены, но мы будем требовать, чтобы они были обязательно внесены и учтены», — пояснил Бойко.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в государственном бюджете на 2019 год правительство заложило увеличение расходов на оборону на 31,5 млрд грн (1,135 млрд долл), или на 18%, — до 209,5 млрд грн (7,549 млрд долл).

«Безоговорочным приоритетом остается украинская армия. Расходы на это направление составят 209,5 млрд грн… Общий рост составит 31,5 млрд грн», — сказал Гройсман.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. Согласно проекту, заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9% — до 1 трлн 8 млрд гривен (36, 360 млрд долл). В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен (39,423 млрд долл), что на 10% больше, чем в 2018 году. При этом рост внутреннего валового продукта составит 3%, а инфляция — 7,4%. В документе предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен (7,549 млрд долл). На финансирование министерства внутренних дел предусмотрена сумма 71,6 млрд гривен (2,580 млрд долл), что на 19% больше, чем в текущем году.