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Джихадисты разгромили базу сирийских военных в Латакии

Политика

Джихадисты провели спецоперацию на северо-востоке Латакии и уничтожили базу сирийских военных

Дамаск, 19 ноября 2018, 15:04 — REGNUM  По информации от местных источников, на днях джихадисты из группировки «Хуррас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели спецоперацию против базы сирийских военных, расположенной на северо-востоке провинции Латакия у административной границы с провинцией Хама.

Кстати, данная группировка относится к филиалу «Аль-Каиды» в Сирии и входит в недавно созданный оперативный центр «Ва Харид Аль-Муминин». Данный центр в последний месяц проявляет очень сильную активность в противодействии сирийским правительственным силам. И это их не первая подобная спецоперация.

Джихадисты сумели просочиться через позиции сирийских войск и ранним утром зайти с тыла на сирийскую военную базу на вершине холма. В ходе нападения они убили 23 сирийских военнослужащих и разгромили базу. В подтверждение джихадисты опубликовали в интернете фотографии по результатам данной спецоперации.

Россия и Сирия считают «Хуррас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой и требуют ее немедленного вывода Идлибской демилитаризованной зоны.

Следует признать, что акция боевиков оказалась успешной из-за плохо организованного боевого охранения сирийского военного объекта. Кроме того, данный инцидент также говорит о том, что Турция не выполнила свои обязательства по Сочинскому соглашению.

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Война в Сирии
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