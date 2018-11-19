Самолёт, «сорвавший» визит Грибаускайте в Латвию, «чудесно» починили

Вильнюс, , 15:04 — REGNUM

Транспортный самолёт ВВС Литвы C-27J Spartan, из-за поломки которого президент Литвы Даля Грибаускайте не вылетела 18 ноября на празднование 100-летия Латвии, уже починили и на нём сегодня, 19 ноября, в Брюссель отправился премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис со своей делегаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы минобороны, неисправность была обнаружена утром 18 ноября, а вечером этого же дня его починили. Из строя вышла система контроля высоту воздушного судна. При этом её не было, по утверждению минобороны Литвы, ещё накануне никакой неисправности обнаружено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Литвы Даля Грибаускайте отменила свой визит в Латвию 18 ноября на празднование 100-летия первого образования государственности. В Литве посчитали, что поломка самолёта не могла быть причиной отмены такого визита, а настоящая причина кроется в чём-то другом. С предположениями можно ознакомится в комментарии обозревателя ИА REGNUM Олега Михайлова, в статье — «Грибаускайте публично плюнула на Латвию».

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