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Правительство Пакистана разрабатывает национальную политику образования

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о том, что его правительство работает над единой Национальной политикой образования

Исламабад, 19 ноября 2018, 22:01 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о том, что его правительство работает над единой Национальной политикой образования. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан сообщил представителям СМИ о результатах заседания по вопросу создания программы политики образования.

По словам премьер-министра, политика будет основана на развитии профессиональных навыков учащихся. Кроме того, в отличие от традиционного подхода новая Политика нацелена на предоставление равных возможностей детям из всех групп населения, то есть система обещает стать более эгалитарной.

В настоящий момент, по оценке министерства образования Пакистана, достойное качество образования, в основном, доступно лишь в частных школах. Кроме того, Национальная политика образования предусматривает создание единой образовательной программы.

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Зарубежная хроника
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