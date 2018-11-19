Правительство Пакистана разрабатывает национальную политику образования

Исламабад, , 22:01 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о том, что его правительство работает над единой Национальной политикой образования. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан сообщил представителям СМИ о результатах заседания по вопросу создания программы политики образования.

По словам премьер-министра, политика будет основана на развитии профессиональных навыков учащихся. Кроме того, в отличие от традиционного подхода новая Политика нацелена на предоставление равных возможностей детям из всех групп населения, то есть система обещает стать более эгалитарной.

В настоящий момент, по оценке министерства образования Пакистана, достойное качество образования, в основном, доступно лишь в частных школах. Кроме того, Национальная политика образования предусматривает создание единой образовательной программы.