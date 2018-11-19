Принять бюджет Украины Гройсману помогут мажоритарщики» — эксперт

Киев, , 14:58 — REGNUM «Премьер-министр Украины Владимир Гройсман может «купит"ь депутатов-мажоритарщиков Рады (избирались от округов) для принятия проекта бюджета на 2019 год». Об этом 19 ноября в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции Оппозиционный блок, член бюджетного комитета Рады Николай Скорик.

«За последние четыре года большинство в парламенте научилось хорошо договариваться относительно того, как и что покупать? Они это делают довольно ловко… Я не вижу ничего невозможного со стороны большинства, потому что решить вопрос субвенций для мажоритарщиков на регионы и дать им обещания со стороны премьера, не проблема», — сказал Скорик.

Он сообщил, что «Оппоблок» не поддержит проект бюджета на 2019 год, поскольку в него заложены «грабительские тарифы» и низкие соцстандарты.

«Что касается качества документа, то он не выдерживает никакой критики. Говорить о том примут его или не примут, нет никакого сенса. Он не несет никакой пользы ни для граждан Украины, ни для страны в целом… Я не вижу у этого парламента политической воли работать для людей… В любом случае я не готов голосовать за это вариант, потому что его прихоти не выдерживают никакой критики. Люди платят грабительские тарифы, которые они вообще не могут платить. Также это касается вопросов соцзащиты, минимальных зарплат. Сама идеология документа вредна для Украины и её граждан», — подытожил Скорик.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министр кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что есть высокие шансы принять государственный бюджет-2019 уже 22 ноября.

«Получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время документ будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят, и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием», — сказал Саенко.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. Согласно документу, рост внутреннего валового продукта составит 3%, а инфляция — 7,4%. В следующем году кабмин планирует погасить госдолг в сумме 272,3 млрд грн (9,673 млн долл), в том числе внешнего — 121,8 млрд грн (4,3 млрд долл). Помимо этого, 145,2 млрд грн (5,158 млрд долл) направят на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн (более 2 млрд долл) — внешнего.

Таким образом, государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП.