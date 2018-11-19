Пакистан выделит 5 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры

Исламабад, , 16:31 — REGNUM В Исламабаде состоялось заседание Исполнительного комитета национального экономического совета Пакистана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Исполнительный комитет одобрил выделение 660 миллиардов рупий (5 миллиардов долларов) на развитие инфраструктурных проектов. Так, дополнительные средства были выделены для улучшения дамбы «Диамер-Бхаша». Теперь сооружение жизненно важной для страны ГЭС обойдется казне в 480 миллиардов рупий (3,6 миллиарда долларов).

Кроме того, на 38% было увеличено финансирование проекта скоростной автобусной линии в провинции Хайбер-Пахтунхва. Проект предусматривает сооружение федеральной трассы длиной 27,37 км, часть которой пройдет через туннели. Дополнительные средства были выделены для развития транспортной системы Пешавара, которая должна ускорить экономический рост провинции.