Обнародованы уникальные кадры полётов новейших Су-57 в небе над Сирией

Москва, , 14:57 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало уникальное видео боевой работы перспективных авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирийской Арабской Республике.

Видео опубликовано: Минобороны РФ

Всего в САР экипажи Су-57 выполнили более десяти полётов. В ходе них на практике были проверены лётно-технические характеристики самолёта, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения.

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«Полёты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолёта в условиях реальной боевой обстановки», — уточнили в военном ведомстве.

Напомним, в начале марта 2018 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил журналистам об успешном прохождении новейшими истребителями пятого поколения в Сирии программы боевых испытаний. Программа продолжалась два дня и проходила в феврале.

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Напомним, Су-57 — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, воздушной разведки и управления беспилотниками в условиях противодействия систем ПВО противника. В российских войсках он должен заменить истребитель Су-27.

Первые серийные самолёты Су-57 должны поступить в ВКС России в 2019 году.

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