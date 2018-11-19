Индийские ВВС попросили верховный суд не отказываться от «Рафалей»

Нью-Дели, , 16:23 — REGNUM В верховном суде Индии состоялось очередное слушание по делу о нарушении законодательства при закупке французских истребителей «Рафаль». По сообщению индийского информационного агентства «Лайв Хиндустан», представители ВВС Индии обратились к судьям с просьбой не отменять сделку с французской компаний Dessault. По словам маршала ВВС Анила Хослы, французский истребитель пятого поколения «Рафаль» обладает системами, которые позволяют ему быть невидимым для РЛС противника, а также обладают новейшим вооружением, необходимым в современном воздушном бою.

Судьи спросили маршала ВВС Челапати о том, существуют ли альтернативы для «Рафалей», производящиеся в самой Индии. Маршал ВВС ответил, что образцы, производящиеся на индийских заводах, относятся только к третьему поколению и не могут сравниться с «Рафалями».

Дело истребителей «Рафаль» стало одним из основных в наступлении оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» на правительство. Правительство обвиняется в приобретении самолетов по завышенным ценам и в непрозрачном распределении офсетных контрактов.