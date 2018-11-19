Премьер Пакистана: лидер, который не делает крутых поворотов, – не лидер

Исламабад, , 21:33 — REGNUM В ходе встречи с представителями прессы в Резиденции в Исламабаде премьер-министр Пакистана Имран Хан объяснил резкое изменение своей политики. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, когда журналисты указали пакистанскому премьеру на резкое изменение многих его позиций (известные как U-turns), в частности в отношении Китайско-пакистанского экономического коридора и займа у МВФ, Имран Хан ответил: «Лидер, который не делает крутых поворотов, — не настоящий лидер». При этом пакистанский премьер также сослался на примеры Гитлера и Наполеона, которые, по его мнению, не потерпели бы таких страшных поражений, если бы «делали крутые повороты».

Ответ премьер-министра Пакистана вызвал волну насмешек и недовольства в пакистанском истеблишменте и СМИ. Один из лидеров оппозиционной «Пакистанской народной партии» Хуршид Шах заявил, что «Имран Хан — это Гитлер, и он делает крутые повороты, чтобы избежать поражения». Средства массовой информации же в связи с ответом Имрана Хана задались риторическим вопросом: «Мы нападем на Россию зимой?»