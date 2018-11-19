Пакистанская оппозиция: христианку Биби освободили, чтобы задобрить Запад

Исламабад, , 16:03 — REGNUM Лидер пакистанской оппозиционной партии «Мутахидда Маджлис-э-Амал» Фазлур Рехман, выступая на «марше миллионов» в Лахоре (провинция Панджаб), заявил, что Асия Биби была освобождена из тюрьмы по договоренности со странами Запада.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в ходе исламистского оппозиционного митинга, собравшего значительно меньше участников, чем обещало его название, Фазлур Рехман заявил, что премьер-министр Пакистана Имран Хан — представитель евреев, продвигающий интересы европейских стран и США. По словам Рехмана, то, как Запад празднует освобождение Асии Биби, доказывает, что решение Верховного суда — результат договора с Западом. По мнению политика, в обмен на освобождение Пакистану предложили стать членом «элитных финансовых организаций».

31 октября по решению Верховного суда с христианки Асии Биби были сняты обвинения в богохульстве, грозившие ей смертной казнью. Решение вызвало массовые исламистские протесты с призывами к расправе над судьями Верховного суда. Недавно стало известно, что правительство Канады ведет переговоры с Пакистаном о предоставлении Асие Биби убежища.