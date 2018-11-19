Глава Хакасии собрался формировать «правительство народного доверия»

Абакан, , 14:51 — REGNUM Коммунист Валентин Коновалов, который 15 ноября 2018 года вступил в должность главы Хакасии, 19 ноября провёл встречи с представителями партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия Роста», «Коммунисты России». Все эти партии представлены в Хакасии.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, основной целью переговоров стала кадровая политика в Хакасии.

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«Валентин Олегович призвал к консолидации усилий всех лидеров партий по формированию правительства народного доверия», — говорится в сообщении республиканских властей.

Коновалов подчеркнул, что готов рассмотреть предложения партий по составу регионального правительства.

«Исполнительная власть республики должна выстроить конструктивное взаимодействие со всеми партиями. Все предложенные вами кандидатуры будут рассмотрены и пройдут конкурсный отбор», — сказал он.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 30-летний коммунист Валентин Коновалов одержал победу во втором туре выборов главы Хакасии 11 ноября. В первом туре 9 сентября он получил 44,81% голосов избирателей, опередив единоросса Виктора Зимина (32,42%), который на тот момент руководил Хакасией. Во втором туре Зимин не участвовал, так как снялся с выборов. Аналогичным образом поступили и другие кандидаты. Имя Коновалова осталось в бюллетенях единственным. Чтобы избраться, ему необходимо было поучить более 50% голосов «за». Его результат во втором туре — 57,57% голосов «за». 15 ноября Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии. После этого он заявил, что новое правительство региона будет коалиционным.

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