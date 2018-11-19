Борьба с героизацией нацизма: «Позиция Киева возмущает, но не удивляет»

Киев, , 14:34 — REGNUM На Украине обсуждают решение третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, который 130 голосами поддержал представленный РФ проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Против голосовали только США и Украина, и такая позиция Киева возмущает, но не удивляет, — заявил прессе сегодня, 19 ноября, председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук.

Который год подряд представители Украины в ООН отказываются поддерживать антинацистскую резолюцию, предавая память о миллионах украинцев, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны, обратил внимание политик.

«От имени всего народа Украины они голосуют против — вопреки общечеловеческим моральным принципам, вопреки мнению всего цивилизованного мира и украинского общества. Раболепно соглашаясь с любой позицией Вашингтона, даже по самым чувствительным для своих граждан вопросам, украинская власть не просто отдала страну под внешнее управление Запада, а превратила ее в колонию США», — утверждает председатель политсовета партии «За жизнь».

По мнению политика, последнее голосование в ООН показало, что даже микроскопические островные государства, население которых — несколько десятков тысяч человек, демонстрируют сегодня большую независимость, чем Украина.

«Такая позиция Киева возмущает, но не удивляет: власть, которая делает героями пособников фашистов, которая оставляет безнаказанным осквернение памятников воинам-освободителям, которая переписывает историю и потворствует национал-радикалам, которая проводит в отношении своего народа политику тарифного геноцида и навязывает обществу риторику «пещерного», «хищнического национализма», просто не могла голосовать иначе», — резюмировал Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что предложенный Россией документ содержит 66 пунктов в постановительной части. В частности, в них выражена «глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организаций… в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций».

Документ представлял директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, который констатировал, что сегодня мир все чаще сталкивается со все новыми попытками фальсифицировать и переписать историю в угоду ложной политкорректности и конъюнктурным геополитическим соображениям — более того, подчеркнул дипломат, «в некоторых странах героизация нацизма возведена в ранг государственной политики».