Берлин закрыл въезд в ФРГ для причастных к убийству Хашогги

Берлин, , 14:43 — REGNUM Германия закрыла въезд на свою территорию для 18 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявили 19 ноября в МИД ФРГ, сообщает британское агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства страны, в их число входят члены «карательного отряда», которые совершили убийство, а также еще трое подозреваемых в его организации. В ведомстве не стали называть конкретных имен.

«За последние несколько дней мы в тесном сотрудничестве с нашими французскими и британскими друзьями приняли решение, что Германия вводит запрет на въезд на свою территорию, а также внесения их имен в базу данных Шенгенской зоны», — подчеркнули в немецком МИД.

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Напомним, ранее в американском ЦРУ заявили, что приказ об убийстве Хашогги, пропавшего 2 октября в Стамбуле, мог поступить от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Сауд. По данным источника, без его ведома убийство журналиста не могло быть совершено.