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В Кремле прокомментировали новое уголовное дело против Браудера

Политика

Браудера обвинили в создании преступного сообщества в 1997 году, которое продолжает действовать и в настоящее время

Москва, 19 ноября 2018, 14:41 — REGNUM  Новое уголовное дело в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого в России обвинили в создании преступного сообщества, не связано с обвинениями в адрес Москвы по так называемому «делу Скрипалей», заявил 19 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дело Браудера началось, насколько я знаю, гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, ранее в Генпрокуратуре РФ заявили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Уильяма Браудера. Его обвинили в создании преступного сообщества в 1997 году, которое продолжает действовать и в настоящее время.

Отметим, что в конце 2017 года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. В мае текущего года он был задержан в Мадриде, однако затем отпущен на свободу в связи с истечением действия ордера на арест.

Читайте развитие сюжета: Браудер назвал новые обвинения против него ответом на «дело Скрипалей»

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Организованная преступность
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