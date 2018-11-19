В Кремле прокомментировали новое уголовное дело против Браудера

Москва, , 14:41 — REGNUM Новое уголовное дело в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого в России обвинили в создании преступного сообщества, не связано с обвинениями в адрес Москвы по так называемому «делу Скрипалей», заявил 19 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дело Браудера началось, насколько я знаю, гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, ранее в Генпрокуратуре РФ заявили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Уильяма Браудера. Его обвинили в создании преступного сообщества в 1997 году, которое продолжает действовать и в настоящее время.

Отметим, что в конце 2017 года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. В мае текущего года он был задержан в Мадриде, однако затем отпущен на свободу в связи с истечением действия ордера на арест.

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