КПРФ: не может быть никакой «проработки вопроса» по российским Курилам!

Южно-Сахалинск, , 14:46 — REGNUM Региональное отделение КПРФ в Сахалинской области сделало официальное заявление в связи с ситуацией по Курильским островам. Коммунисты Сахалина возмущены самим фактом обсуждения с Японией возможности передачи Курильских островов. Как заявляют в КПРФ, их позицию поддерживает подавляющее большинство жителей Сахалина и Курил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Не может быть никакой «проработки вопроса». Мы выступаем против передачи российской территории иностранным государствам. Более того, пересмотр границ всегда является следствием двух причин: войн или распада государства. Ни первое, ни второе для нас не приемлемо. У нас существуют опасения, что за передачей островов может последовать цепь негативных событий на международной арене, которые окончательно подорвут авторитет российского государства.

Пересмотр государственных границ и «ползучая экспансия» в виде «совместного использования» территории как промежуточный эпизод реализации намерений, может повлечь за собой изменения геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усиление влияния Японии и Соединенных Штатов Америки», — говорится в официальном заявлении сахалинских коммунистов.

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Коммунистов Сахалинской области категорически не устраивают «обтекаемые» и малопонятные разговоры о Курилах, трактовать которые можно как угодно. Они поставили вопрос ребром и требуют чёткого и однозначного ответа от МИДа РФ.

«Намерено ли правительство Российской Федерации передать часть островов Курильской гряды под юрисдикцию Японии? Мы требуем однозначного ответа — «да» или «нет» и требуем не затягивать с ним.

Мы требуем провести комплексный аудит федеральной целевой программы развития Курильских островов и предоставить результаты проверки широкой общественности. Ведь на протяжении длительного времени мы с сожалением отмечаем печальные итоги «развития» Курильских островов — форпоста Российской Федерации на востоке страны», — написали в своем заявлении коммунисты Сахалина.

Обком КПРФ островного региона сообщил также, что оставляет за собой право всеми легитимными способами оказывать противодействие передаче части российских Курильских островов Японии.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ в ходе встречи в Сингапуре договорились вернуться к обсуждению так называемого «Курильского вопроса» в рамках Декларации 1956 года и активизировать диалог по заключению мирного договора в рамках указанных соглашений. Известие возмутило огромное количество жителей России, дальневосточники, а особенно жители Сахалина восприняли его в штыки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возврат к обсуждению Декларации 1956 года не означает автоматическую передачу островов Японии.

Однако для дальневосточников и большинства жителей других регионов России не приемлем сам факт обсуждения даже возможности передачи российских земель другому государству.

24 октября японский премьер Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией невозможно без решения так называемого «территориального вопроса».

Многочисленные эксперты при этом убеждены, что заключение «мирного договора», без которого Советский Союз, а затем и Россия обходились на протяжении более семи десятилетий, ничего не дадут Российской Федерации — ни инвестиций, ни политических преференций. А вот передача хотя бы одного российского острова стране, запятнавшей себя военными преступлениями в ходе Второй мировой войны, может нанести сокрушительный удар по авторитету России.