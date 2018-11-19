Володин передаст Путину приглашение Гамбии посетить Африку

Москва, , 14:34 — REGNUM Посол Гамбии в России Джайнаба Ба приглашает президента РФ Владимира Путина посетить африканский континент, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал передать приглашение, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

«Мы хотели бы пригласить Путина посетить Гамбию, посетить африканский континент», — сказала посол Гамбии в России в Госдуме.

Она также указал на то, что ей сообщили о том, что визит главы российского государства в Африку не планируется.

«Я выступаю на парламентском уровне, мы все должны призвать президента РФ посетить Африку для укрепления сотрудничества», — подчеркнула посол.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что передаст приглашение Владимиру Путину.

«Передам ваше приглашение», — сказал он. — «Мы собираемся с вами как раз для того, чтобы через парламентское измерение обеспечить поддержку и решение задач развития межпарламентских контактов в плане подготовки саммита Россия — Африка. Эта конференция будет проходить с участием глав государств, и вы знаете, что ее инициировал наш президент».

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