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Президент Египта заявил о намерении охранять флору и фауну реки Нил

Политика

Президент Египта заявил о своем намерении охранять и сохранять флору и фауну реки Нил, чтобы достичь одну из целей устойчивого развития

Президент Египта заявил о намерении охранять флору и фауну реки Нил
Эдвард Лир. Нил, остров Филы. 1855

Каир, 19 ноября 2018, 15:17 — REGNUM  18 ноября президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси подтвердил свое намерение сохранить флору и фауну реки Нил, чтобы добиться достижения одной из целей устойчивого развития. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», данное заявление президент сделал во время своего выступления на 14-й конференции в Шарм-эль-Шейхе, посвященной обсуждению Конвенции ООН о биологическом разнообразии 1992 года.

Ас-Сиси отметил, что рациональное использование природных ресурсов, а также сохранение редких видов животных и растений являются основными задачами Египта в контексте достижения целей устойчивого развития.

На протяжении 6 лет Египет, Судан и Эфиопия ведут переговоры, чтобы прекратить загрязнение реки Нил и предотвратить строительство плотины на реке со стороны Эфиопии, так как это действие может причинить вред экосистеме.

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Зарубежная хроника
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