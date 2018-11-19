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Король Саудовской Аравии выступит с обращением к Совету Шуры

Политика

Король Саудовской Аравии выступит перед Советом Шуры с обращением, знаменуя открытие седьмой сессии Совета

Король Саудовской Аравии выступит с обращением к Совету Шуры
Иллюстрация: Kremlin.ru
Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд

Эр-Рияд, 19 ноября 2018, 14:33 — REGNUM  18 ноября агентство информации и печати Саудовской Аравии подтвердило, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выступит с речью на открытии седьмой сессии Совета Шуры. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», во время своего обращения к Совету король затронет такие темы, как основные направления внутренней и внешней политики Саудовской Аравии.

Официальный представитель Совета Шуры Шейх Абдулла бин Мухаммед бин Ибрагим Аль Аль Шейх отметил, что Совет ждет ежегодного обращения короля, чьи слова являются ориентиром для дальнейших обсуждений и действий.

Совет Шуры — законосовещательный орган в государственной системе Саудовской Аравии, управляемый королем.

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Зарубежная хроника
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