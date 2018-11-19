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Ирак и Иордания создадут совместную промышленную зону на границе

Политика

Представители Ирака и Иордании обговорили первые шаги создания совместной промышленной зоны на границе между странами

Ирак и Иордания создадут совместную промышленную зону на границе
Иллюстрация: Riley.army.mil
На иракско-иорданской границе

Багдад, 19 ноября 2018, 15:15 — REGNUM  18 ноября министр торговли и промышленности Иордании Тарек Аль-Хаммури и министр промышленности Ирака Салех Аль-Джабури согласовали первые шаги на пути к созданию совместной промышленной зоны между двумя странами. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», министрам удалось составить детализированную программу дальнейших действий по созданию промышленной зоны, целью которой является укрепление экономического сотрудничества между Ираком и Иорданией во всех областях.

Стороны отметили, что кооперация между странами находится на уровне, который позволит осуществить данный план, поддерживаемый королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейн и президентом Ирака Бархамом Салехом.

Оба министра отметили, что необходимо включение в работу частных секторов экономик Иордании и Ирака с целью скорого достижения успеха в осуществлении плана.

Представитель Иордании также подтвердил намерение его страны оказывать всестороннюю поддержку Ираку в процессе постконфликтного урегулирования для достижения безопасности и стабильного развития в Ираке.

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Зарубежная хроника
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