Ирак и Иордания создадут совместную промышленную зону на границе

Багдад, , 15:15 — REGNUM 18 ноября министр торговли и промышленности Иордании Тарек Аль-Хаммури и министр промышленности Ирака Салех Аль-Джабури согласовали первые шаги на пути к созданию совместной промышленной зоны между двумя странами. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», министрам удалось составить детализированную программу дальнейших действий по созданию промышленной зоны, целью которой является укрепление экономического сотрудничества между Ираком и Иорданией во всех областях.

Стороны отметили, что кооперация между странами находится на уровне, который позволит осуществить данный план, поддерживаемый королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейн и президентом Ирака Бархамом Салехом.

Оба министра отметили, что необходимо включение в работу частных секторов экономик Иордании и Ирака с целью скорого достижения успеха в осуществлении плана.

Представитель Иордании также подтвердил намерение его страны оказывать всестороннюю поддержку Ираку в процессе постконфликтного урегулирования для достижения безопасности и стабильного развития в Ираке.