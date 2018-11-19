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НАТО проведет военные учения в Ираке

Политика

Организация НАТО проведет учения в Ираке: цель данной акции — решение проблем, связанных с политической нестабильностью в стране и ростом влияния Ирана в регионе

НАТО проведет военные учения в Ираке
Солдаты НАТО

Багдад, 19 ноября 2018, 16:08 — REGNUM  Официальные представители НАТО заявили о том, что в ближайшем будущем в Ираке пройдут учения. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, целью учений станет решение проблем, связанных с политической нестабильностью и ростом влияния Ирана в регионе.

Проект миссии НАТО в Ираке был создан еще июле 2018 года на саммите НАТО и оглашен премьер-министром Канады, Джастином Трюдо.

Американские аналитики говорят о том, что они обеспокоены инициативой НАТО начать миссию в Ираке, потому что не верят, что Ирак когда-нибудь восстановится хотя бы до состояния 2003 года.

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Зарубежная хроника
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