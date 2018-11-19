Иран и Ирак создадут зону свободной торговли

Багдад, , 20:55 — REGNUM Президент Ирака Бархам Салех и президент Ирана Хасан Рухани во время совместной пресс-конференции в Тегеране заявили о создании зоны свободной торговли вдоль ирано-иракской границы. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, президенты обсудили многие вопросы двусторонней торговли, включая поставки газа и совместное использование некоторых месторождений нефти.

Салех отметил, что несмотря на некоторые противоречия, существующие между двумя странами, отношения между Ираком и Ираном строятся на «незыблемых принципах, которые коренятся в общей истории, географическом положении и религии». «Мы заботимся о наших отношениях с Ираном», — добавил президент Ирака.

Ни один из президентов не упомянул деталей проекта будущей зоны свободной торговли. Рухани, однако, подчеркнул, что хочет значительно повысить доходы от торговли с Ираком.