Два бывших президента Мадагаскара готовятся ко второму туру выборов

Антананариву, , 16:12 — REGNUM Согласно опубликованным результатам всеобщих выборов на Мадагаскаре, ни один из кандидатов — а это два бывших президента страны — не набрал более 50% голосов в первом туре голосования. Национальная независимая избирательная комиссия сообщает, что Андри Радзуэлина набрал 39,19% голосов, в то время как Марк Раваломана — 35,29%.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, второй тур пройдет 19 декабря. Президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина, который также участвовал в голосовании, получил лишь 8,84% голосов. Также в заявлении комиссии говорится о том, что количество избирателей в этом году увеличилось до 54,3%.

Трое из 36 кандидатов на выборах заявили о наличии мошенничества во время избирательного процесса. Они подчеркнули, что это было засвидетельствовано многими кандидатами и может быть подтверждено в суде.

Эри Ракотоманана, глава Национальной независимой избирательной комиссии Мадагаскара, отметил, что выборы были организованы в соответствии с тремя главными критериями: прозрачность, свобода и справедливость.

Все кандидаты обещали обратиться в суд, надеясь на то, что победитель выборов будет выявлен в ходе судебного процесса.

На выборах присутствовали наблюдатели от Европейского союза, которые сообщили о том, что почти все кандидаты преступили закон страны еще до начала выборов 7 ноября, однако в целом они заключили, что выборы были проведены в условиях прозрачности и справедливости.