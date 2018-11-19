Спикер Европарламента: Италией будут править Сальвини и Берлускони

Рим, , 14:23 — REGNUM Не позднее выборов в Европарламент в мае 2019 года нынешняя правящая итальянская коалиция перестанет существовать, заявил в интервью Il Messaggero в понедельник, 19 ноября, спикер Европарламента, вице-президент партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

Новую коалицию, по мнению Таяни, сформирует его собственная партия, главой которой является Сильвио Берлускони, а также «Лига» Маттео Сальвини, которая входит в нынешнюю коалицию.

Таяни отмечает, что и «Лига» и «Вперед, Италия» являются правоцентристскими партиями, поэтому союз между ними будет куда более жизнеспособным, нежели альянс партии Сальвини с «Движением 5 звезд».

До выборов парламента Италии партии Сальвини и Берлускони считались союзниками, однако «Лига», получив чуть более 17% голосов, сформировала коалиционное правительство с победившим «Движением 5 звезд» (33%).

За время после выборов рейтинг Сальвини вырос почти вдвое, превысив 30%, что дает политологам возможность предполагать: Сальвини выйдет из коалиции и инициирует новые выборы, после которых сможет занять пост премьер-министра и выбрать коллег по коалиции по своему вкусу.

Сам лидер «Лиги» отвергает подобные регулярно возникающие предположения и заявляет, что намерен проработать в составе действующего коалиционного правительства в течение всех 5 лет его полномочий.

Читайте также: Партии Берлускони и Сальвини могут объединиться на местных выборах