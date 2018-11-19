Панафриканский союз ждет от Володина программу отношений с Госдумой

Москва, , 14:17 — REGNUM Представители стран Африки видят перспективы сотрудничества с Россией и во многом рассчитывают на нее, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

«Мы во многом рассчитываем на Россию. Что можно сделать? Сегодняшняя встреча — хороший этап перед конференцией. У нас большой потенциал», — отметил посол Алжира в России Смаил Аллауа.

Он отметил, что Алжир «с нетерпением» ждет воплощения идеи президента РФ Владимира Путина о проведении саммита Россия — Африка.

Со своей стороны посол Руанды в России Жанна д'Арк Муджавамария указала на реформы, которые проходят на континенте, при этом отметила, что «ни одна страна на Африканском континенте не сможет достигнуть необходимого уровня развития в одиночку».

"Мы надеемся, что председатель Госдумы обозначит приоритеты нашего сотрудничества и предложит комплексную программу, предложения по сотрудничеству между Панафриканским союзом и Госдумой, которые позволят работать нашим парламентам эффективно как законодательным органам», — заявила посол страны — председателя в Африканском союзе.

В Госдуме проходит встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с послами стран Африки в Российской Федерации. Он приглашает спикеров парламентов стран Африки принять участие в межпарламентской конференции «Россия — Африка», которая пройдет в 2019 году в преддверии саммита Россия — Африка.

Расширение отношений с Африкой является одной из важных составляющих российского внешнеполитического курса, которая отражена в Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной президентом РФ 30 ноября 2016 года.

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