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Все страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit

Политика

Ранее Мишель Барнье предложил продлить переходный период выхода Соединенного Королевства из Евросоюза до 2022 года

Все страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit
Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Брюссель, 19 ноября 2018, 14:11 — REGNUM  Проект соглашения с Великобританией о выходе страны из Евросоюза поддержали все 27 стран, остающихся в ЕС. Об этом сообщает Sky News.

По словам главного переговорщика Европейского союза по Brexit Мишеля Барнье. Ранее Мишель Барнье предложил продлить переходный период выхода Соединенного Королевства из Евросоюза до 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что проект соглашения Великобритании с Брюсселем об условиях выхода из ЕС носит «справедливый и сбалансированный характер».

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Выход Великобритании из Евросоюза
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