В Армении решили облагать налогом денежные переводы гастрабайтеров

Ереван, , 14:11 — REGNUM Комитет государственных доходов Армении ввел в обращение новую инициативу, согласно которой все граждане Армении в возрасте от 18 до 65 лет станут потенциальными плательщиками подоходного налога к 2020 году. Первый шаг должен состоять в том, чтобы граждане обязательно декларировали свои доходы, а потом будет определятся имеет ли они налогооблагаемый доход или нет. Эта инициатива вызвала озабоченность у граждан и уже подверглась резкой критике со стороны оппозиционных политиков.

Таким образом, Армения пытается ввести механизм налогообложения денежных переводов, то есть, если гражданин получает денежный перевод из-за границы, он должен заявить об этом и выплатить государству 23% подоходного налога.

По словам председателя КГД Давида Ананяна, налог будет взиматься раз в год.

«Человек должен знать, что если получил деньги из-за границы — это доход, с которого надо платить налог. Люди могут критиковать нас, говорить, что в течение многих лет их сосед, друг или супруг за границей зарабатывал и посылал деньги, которые не облагались налогом. Да, сумма, которую он заработал и отправил, должна быть объявлена доходом, и государство должно получить то, что ему причитается. Если лицо, получившее этот доход, уже выплатило налог за границей, тогда нам должны предоставить справки, и мы должны принять во внимание этот налог, вывести разницу и взыскать налог по нашим законам», — отметил Ананян.

По словам вице-спикера парламента, депутата от Республиканской партии Армении Арпине Ованнисян, новая инициатива ударит по карману самых необеспеченных слоев населения.

«Это означает, что сельчанин, продающий свой продукт, должен декларировать доход, получаемый от продажи. Или члены семей отбывших на заработки за границу граждан, отправляющие своим женам и детям деньги в Армению, должны декларировать свои доходы. Этим все начинается, но не заканчивается. После декларации, согласно проекту, 23% этого дохода должно быть направлено в бюджет. Я считаю это просто недопустимым. Нельзя допустить того, чтобы этот проект был претворен в жизнь. В рамках своих полномочий я сделаю все для того, чтобы эта инициатива не стала реальностью», — заявила Ованнисян.

В 2017 году Армения получила денежные переводы на общую сумму $1.756 млрд. В 2017 году физический объем ВВП Армении составил $11.6 млрд, что примерно в 10 раз превышает объем денежных переводов. То есть, только при налогообложении денежных переводов комитет госдоходов планирует резко увеличить доходы бюджета Армении.