Африканский Союз: Эфиопия — пример гендерного равенства в политике

Аддис-Абеба, , 21:46 — REGNUM Комиссар по инфраструктуре и энергетике Африканского Союза Амани Абу-Зейд Амани отметила, что гендерный паритет является одним из многих ключевых вопросов в реформе, принятой к осуществлению Африканским Союзом. По ее словам, Эфиопия является отличным примером для всех африканских государств на всем континенте с точки зрения расширения прав и возможностей женщин и преодоления традиционных правил. Об этом сообщило 18 ноября эфиопское информационное агентство ENA.

Министр иностранных дел Нигерии Джеффри Оньяма также оценил инициативу премьер-министра Абия Ахмеда — создание гендерно-равного кабинета правительства.

По словам г-на Оньямы, участие женщин в управлении государством играет ключевую роль в развитии Африки. Он отметил, что это импульс, который начался с Руанды и ЮАР, и уже коснулся Эфиопии. Также глава МИД Нигерии выразил надежду, что в будущем не придется даже говорить о гендерном паритете — для Африки это будет что-то естественное.

Напомним, что в октябре, в Эфиопии впервые в своей истории был сформирован кабинет с 50% участием женщин, а также была назначена первая женщина-президент и глава Федерального Верховного суда.