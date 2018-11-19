Кандидат на пост главы партии ХДС Фридрих Мерц оказался миллионером

Берлин, , 14:09 — REGNUM Кандидат на пост председателя ведущей немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц признался, что зарабатывает около миллиона евро в год. Этим он поделился с изданием Bild am Sonntag 18 ноября. Таким образом, он входит в число самых высокооплачиваемых специалистов в Германии.

По его словам, он получает «около миллиона брутто». Подробностей о своих доходах он не предоставил.

Однако издание со ссылкой на бизнес-отчеты пишет, что в качестве главы наблюдательного совета инвестиционной компании BlackRock-Deutschland Мерц должен получать по крайней мере €125 тыс. Еще €80 тыс. начисляет ему производитель туалетной бумаги, холдинг Wepa. €75 тыс. в год — его доход от банка HSBC Trinkhaus, €14 тыс. — от аэропорта Кёльн/Бонн. Мерц входит в наблюдательные советы многих компаний и является советником юридической фирмы Mayer Brown.

При этом сам Мерц выступил против того, чтобы его называли миллионером. Он считает себя принадлежащим к «верхушке среднего класса».

Как сообщало ИА REGNUM, деятель ХДС начала нулевых годов Фридрих Мерц вернулся в политику после почти 10-летнего отсутствия. Он претендует на пост председателя лидера партии ХДС, который будет избран на съезде в декабре. У лидера партии ХДС будут наилучшие шансы, чтобы стать следующим канцлером Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидат в лидеры ХДС Мерц пообещал вернуть Германии «здоровый патриотизм»