ЕС: Соглашение с Лондоном о Brexit «справедливо и сбалансировано»

Брюссель, , 14:02 — REGNUM Проект соглашения Великобритании с Брюсселем об условиях выхода из ЕС носит «справедливый и сбалансированный характер», заявил 19 ноября главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, состоявшейся после встречи министрами 27 стран-членов, которые в целом одобрили соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

«Мы действительно переживаем решающий момент в этом процессе. Никто не должен закрывать глаза на тот прогресс, который был достигнут в Брюсселе и Лондоне», — подчеркнул Барнье. — Если говорить глобально, то сделка справедлива и сбаланирована».

«В частности, страны-члены поддерживают проект соглашения о выходе. Стороне ЕС еще предстоит определить внутренний процесс согласования продления переходного периода», — добавил он.

Напомним, ранее министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк заявил, что Лондон может запросить у Брюсселя продлить переходный период, который последует за официальным выходом страны из ЕС.

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Со своей стороны, ряд британских политиков, в том числе бывший глава МИД королевства Борис Джонсон выступили против соглашения премьер-министра Терезы Мэй, утверждая, что его подписание превратит страну в колонию ЕС.

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