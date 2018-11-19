Из-за Brexit LSE Group перенесет операции с гособлигациями в Италию

Лондон, , 14:02 — REGNUM В связи с грядущим выходом Великобритании из ЕС британский оператор фондовых площадок LSE Group готовится к переносу большей части операций с гособлигациями в Италию. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что пользоваться услугами лондонской площадки MTS Cash, подконтрольной LSE Group уже с марта 2019 года будут исключительно власти Соединенного Королевства и британские банки. Сообщается, что продавать гособлигации других европейских стран британский оператор будет на площадках в итальянском Милане.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября ответственный за формирование политики Европейского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что учреждение готово к «жесткому» выходу Великобритании из ЕС.

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