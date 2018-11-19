Глава Нововоронежа перейдет на работу в правительство Воронежской области

Воронеж, , 13:59 — REGNUM Глава Нововоронежа Сергей Честикин вскоре займет пост заместителя председателя правительства Воронежской области. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 ноября на планерном совещании сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как сообщил Александр Гусев, в настоящее время остается две вакантные должности заместителя председателя правительства региона. Одну из них займет Сергей Честикин, который сейчас возглавляет Нововоронеж: его кандидатура проходит необходимые согласования. В новой должности он будет курировать дороги, строительство и ЖКХ.

Сергей Честикин с 2011 года работает в должности мэра Нововоронежа — города, где расположена атомная электростанция. Ранее пост зампреда правительства по строительству занимал Виталий Шабалатов, который перешел на должность первого заместителя председателя правительства области и вице-губернатора.

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