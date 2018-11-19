Глава парламента Казахстана встретился с председателем ассамблеи ОБСЕ

Астана, , 13:54 — REGNUM Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин и председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, сообщили 19 ноября в пресс-службе Мажилиса.

Нигматулин подчеркнул, что парламентская ассамблея является эффективным инструментом межпарламентского диалога и должна использоваться для достижения общих целей.

Церетели, в свою очередь, высоко оценил инициативу президента Казахстана Нурсултана Назарабаева в проведении съезда мировых религий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что структуры ОБСЕ должны равномерно базироваться по всей зоне ответственность и должны перейти на новый формат полевой работы.

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