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Глава парламента Казахстана встретился с председателем ассамблеи ОБСЕ

Политика

Председатели парламентской ассамблеи ОБСЕ примут участие в совещании спикеров парламентов Евразии

Астана, 19 ноября 2018, 13:54 — REGNUM  Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин и председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, сообщили 19 ноября в пресс-службе Мажилиса.

Нигматулин подчеркнул, что парламентская ассамблея является эффективным инструментом межпарламентского диалога и должна использоваться для достижения общих целей.

Церетели, в свою очередь, высоко оценил инициативу президента Казахстана Нурсултана Назарабаева в проведении съезда мировых религий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что структуры ОБСЕ должны равномерно базироваться по всей зоне ответственность и должны перейти на новый формат полевой работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан выступил за новый формат присутствия ОБСЕ на местах

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Политическая жизнь Казахстана
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