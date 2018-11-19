Кандидат в лидеры ХДС Мерц пообещал вернуть Германии «здоровый патриотизм»

Берлин, , 13:56 — REGNUM Кандидат на пост председателя ведущей партии Германии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц намерен вернуть партии имидж приверженной верховенству закона. Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу «Анна Вилль» на телеканале Das Erste вечером 18 ноября.

Мерц высказался за «ценностный консерватизм» и «здоровый патриотизм», которые должны будут вернуть избирателей, отвергнувших ХДС в пользу националистической «Альтернативы для Германии». На вопрос ведущей, значит ли это для партии уклон вправо, Мерц ответил отрицательно. Также он хотел бы отобрать избирателей и у «Зеленых», но как эти два намерения можно осуществить одновременно, не пояснил.

Фридрих Мерц заявил, что близок избирателям из среднего класса: «Я чувствую жизнь обычного гражданина».

«Я знаю, как выглядят будни работающих родителей с детьми», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в интервью изданию Bild am Sonntag Фридрих Мерц признался, что зарабатывает миллион евро в год.

Напомним, 63-летний деятель ХДС Фридрих Мерц вернулся в немецкую политику после многолетнего отсутствия и сейчас борется за пост председателя партии. Ряд политологов считает, что у него есть шансы получить это место в сражении с генеральным секретарем партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Новый лидер ХДС может стать главным претендентом на должность следующего канцлера Германии. Ангела Меркель возглавляла ХДС в течение 18 лет, она сложит свои полномочия председателя партии 7 декабря.

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