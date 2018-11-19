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Сергей Соколов назначен вице-губернатором Воронежской области

Политика

Вакантными остаются две ставки заместителя председателя правительства региона

Воронеж, 19 ноября 2018, 13:38 — REGNUM  Сергей Соколов назначен на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев 19 ноября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 19 ноября на планерном совещании глава региона представил своего нового заместителя.

Как пояснил Александр Гусев, Сергей Соколов в должности вице-губернатора будет курировать внутреннюю политику региона. Он также отметил, что на данный момент вакантными остаются две должности заместителя председателя правительства.

Сергей Соколов работает в правительстве Воронежской области с 2009 года: начинал на посту замруководителя управления экспертной и контрольной работы, затем руководил управлением региональной политики, в последнее время занимал должность замруководителя аппарата губернатора Воронежской области.

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