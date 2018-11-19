Медведев: Россия превращается в современную аграрную державу

Ханой, , 13:31 — REGNUM За последнее десятилетие Россия превратилась в сильного игрока на международном рынке продовольствия. Об этом на пресс-конференции по итогам поездки в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам главы российского правительства, Россия постепенно превращается в «современную аграрную державу».

«Если еще лет 10−15 назад мы мало что могли предложить на международном рынке продовольствия, то сейчас мы такой очень сильный игрок», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в мире уже развернулась и идёт торговая война, однако мировой торговле в конечном итоге пользы от неё не будет.

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