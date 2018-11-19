В 2019 году состоится межпарламентская конференция «Россия — Африка»

Москва, , 13:31 — REGNUM Председатель Госдумы Вячеслав Володин приглашает спикеров парламентов стран Африки принять участие в межпарламентской конференции «Россия — Африка», которая пройдет в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

«Мы возлагаем большие надежды на межпарламентскую конференцию «Россия — Африка», которую мы планируем провести в 2019 году. На наш взгляд, она как раз послужит тем стимулом и инициирует многие процессы развития многоформатных отношений между нашими парламентами, и хотелось бы, пользуясь случаем, попросить вас подключиться к реализации этой конференции и передать через вас приглашение моим коллегам, председателям парламентов стран Африки с предложением принять участие в этой конференции», — заявил Володин в ходе встречи с послами стран Африки в Российской Федерации, отметив, что ожидает увидеть экспертов из стран Африки и представителей деловых кругов.

Спикер Госдумы также рассчитывает, что конференция внесет вклад в подготовку саммита.

«Считаем, что такой формат позволит нам достаточно продуктивно обсудить повестку активизации наших отношений, сблизит подходы по ряду вопросов и внесет вклад в подготовку саммита в рамках договоренностей, достигнутых на уровне глав государств», — подчеркнул Володин.

Даты конференции будут определены в ближайшее время, уточнил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Президент России Владимир Путин на саммите стран БРИКС 27 июля в Йоханнесбурге заявил, что Москва может в скором будущем организовать саммит Россия-Африка.

Читайте развитие сюжета: Володин отметил рост деловой активности России и Африки