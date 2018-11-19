Народный Совет ДНР нового созыва собрался на первое заседание

Донецк, , 13:29 — REGNUM В Донецке состоялась торжественная церемония присяги депутатов парламента Донецкой Народной Республики, сообщило 19 ноября «Донецкое агентство новостей».

В зале собрались 100 депутатов, из них 74 представляют общественное движение «Донецкая Республика» и 26 — «Свободный Донбасс».

В комиссию Народного Совета по регламенту поступили документы о регистрации парламентских фракций обеих политических сил.

Председателем парламента ДНР второго созыва стал депутат «Донецкой Республики» Владимир Бидевка, а его заместителем — Ольга Макеева.

Напомним, выборы в ДНР состоялись 11 ноября 2018 года. Новым главой республики стал Денис Пушилин. За него проголосовало свыше 60% избирателей.

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Отметим, украинская сторона заявила о подготовке ряда санкций в отношении организаторов и участников выборов в ДНР, а представитель ВСУ рассказал об американских советниках, предложивших отрезать Донбасс от воды и электричества.

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