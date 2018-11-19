США давят на Иран и вооружают Киев летальным оружием: Радио REGNUM

Москва, 19 ноября 2018, 14:00 — REGNUM
- Американские санкции не нарушили экспорт иранской нефти;
- О перспективах и угрозах «Турецкому потоку»;
- Киев планирует приобрести у США летальное оружие;
- В Прикамье под угрозой обрушения оказался учительский дом;
- Жители России поделились «рецептом» счастья.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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