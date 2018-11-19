Десять лет потребуется, чтобы сделать безопасными земли Чечни и Ингушетии

Грозный, , 13:11 — REGNUM Саперам Южного военного округа потребуется еще не менее трех лет, чтобы полностью очистить от взрывоопасных предметов территории Чечни и Ингушетии. Осталось разминировать еще около 6000 гектаров в горно-лесистой местности республик, где находятся минно-взрывные заграждения. Об этом заявил начальник инженерных войск округа Александр Нестеренко.

Всего с 2012 года — с начала проведения работ по разминированию — обследовано уже около 20 тыс. гектаров территории этих двух северокавказских республик. Из них более 17 тыс. га находятся в Чечне, еще около 2 тыс. га — в Ингушетии, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе ЮВО.

За почти семь лет было обнаружено и обезврежено около 35 тыс. неразорвавшихся мин и снарядов, в том числе 33 тыс. в Чечне и около 550 — в Ингушетии.

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Напомним, работы по разминированию в этих субъектах проводит специально созданный отдельный батальон инженерного соединения ЮВО с местом постоянной дислокации в Чечне. Саперам в их работе помогают минно-разыскные собаки. Из техники применяются бронированные машины разминирования на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».

С 2012 года более 3000 военнослужащих были награждены ведомственными наградами за работу по очистке от неразорвавшихся снарядов и мин в Чечне и Ингушетии.

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