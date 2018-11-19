За три дня до финала: на пост главы Оренбурга претендуют 8 кандидатов

Оренбург, , 13:04 — REGNUM В Оренбурге за семь дней работы конкурсной комиссии (с 12 ноября) поступили документы от восьми кандидатов на должность главы города, среди которых одна женщина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском горсовете, сегодня, 19 ноября, свои документы сдали три новых кандидата.

На сегодняшний день претендентами на должность градоначальника являются директор ООО «АрхГрад» Владимир Кирчев; лидер регионального Союза защитников Отечества «Держава», военный пенсионер Андрей Приказчиков; проживающий в Москве Иван Уният (Официально не трудоустроен. Комиссии кандидат сообщил, что занимается созданием и продвижением бизнес-проектов); председатель правления Оренбургского областного общественного просветительского правозащитного движения «Мемориал» Александр Рождествин; главный инженер ООО «Оренбургпромавтоматика» Александр Колыбельников; директор ООО «КФ Софья» Андрей Дайнеко; директор ООО «Премиум-Авто» Кристина Чернева и генеральный директор ООО «Движение» Денис Дьяконов, проживающий в селе Алексеевка Ташлинского района.

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Тем временем, местные эксперты считают, что кандидат с максимальными шансами на успех в конкурсе ещё не заявился. Развязку интриги прогнозируют в последние часы работы конкурсной комиссии по приёму документов (22 ноября). При обсуждении темы потенциального градоначальства прозвучало имя депутата заксобрания Оренбургской области и генерального директора крупной строительной компании. Между тем, не так давно строительный холдинг оказался в центре скандала, связанного с плотной застройкой жилыми домами центра Оренбурга.

Напомним, что экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов обвиняется в коррупции и находится в СИЗО. В октябре он отправлен в отставку. С 12 по 22 ноября работает конкурсная комиссия, которая ведёт приём документов от кандидатов на вакантный пост. Единственным выходным стал 18 ноября. Конкурс назначен на 10 декабря.

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