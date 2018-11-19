Понедельник, 19 Ноября 2018 года
14:17:49 МСК

Финляндия выразила обеспокоенность российскому послу

Политика

В финском дипломатическом ведомстве ожидают от России «ответственного поведения» по вопросу нарушений в работе GPS

Финляндия выразила обеспокоенность российскому послу
Simon Carey
GPS

Хельсинки, 19 ноября 2018, 13:01 — REGNUM  Послу России в Финляндии Павлу Кузнецову выражена обеспокоенность из-за нарушения работы системы спутниковой навигации GPS во время масштабных учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). Об этом сообщил 19 ноября МИД Финляндии.

«Ожидаем от России ответственного поведения и дальнейшего информирования по этому вопросу», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

https://twitter.com/Ulkoministerio/status/1064446801917419520

Ранее сообщалось, что российского дипломата вызвало накануне для беседы финское ведомство, поскольку в ходе маневров были зафиксированы сбои в работе системы GPS, в которых Финляндия и Норвегия считают виновной Россию.

Читайте также: Посла России в Финляндии вызвал для переговоров МИД страны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить