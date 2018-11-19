Макрон отправился в Бельгию с целью углубить двусторонние отношения

Париж, , 13:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправился с двухдневным государственным визитом в Бельгию 19 ноября, сообщает L’Obs.

Целью визита является углубление хороших отношений между Францией и Бельгией на фоне роста противоречий в Европе.

Визит состоялся после жаркого спора, вызванного недавним решением Бельгии купить американские истребители F-35 вместо европейских самолетов. Решение, которое, по словам Эммануэля Макрона, не отвечает «европейским интересам».

Издание отмечает, что Франция хочет «перевернуть эту страницу». Разочарование решением Бельгии было частично стерто объявлением Брюсселя о покупке более 400 французских бронетранспортеров на сумму около 1,5 млрд евро.

«Это суверенный выбор бельгийского правительства», — заявили в Елисейском дворце перед визитом Макрона в Бельгию.

Для Эммануэля Макрона этот визит также является частью его турне по странам Европейского Союза. Глава Франции уже посетил 19 из 27 европейских стран после прихода к власти полтора года назад.

Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон хочет создать альянс в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года.

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