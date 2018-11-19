Владимирский суд вынесет приговор по делу бывшего замгубернатора

Владимир, , 12:57 — REGNUM Ленинский районный суд Владимира на заседании 23 ноября планирует вынести приговор по делу бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова, который обвиняется в получении взяток. На заседании 19 ноября обвиняемый экс-чиновник выступил с последним словом, в котором заявил, что не считает себя виновным.

«Если я превысил свои полномочия, то готов понести наказание. Взяток я не брал ни от кого, и разговоров о них не вел. виновным себя не считаю. Прошу суд объективно рассмотреть это дело и вынести объективное решение. При этом понимать, что не просто вынести решение, так как оно заказное и политическое. Но надеюсь, что правда восторжествует и общественность узнает все», — сказал Дмитрий Хвостов в суде.

ИА REGNUM напоминает, что в деле Дмитрия Хвостова, который в команде прошлого губернатора Светланы Орловой курировал строительство, четыре эпизода. Сумма взяток превышает 20 млн рублей. Гособвинение просит суд признать Дмитрия Хвостова виновным и назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы и штрафа в шестидесятикратном размере от суммы взяток, то есть более 1 млрд рублей.

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Отметим, что Дмитрий Хвостов покинул пост замгубернатора за несколько месяцев до того, как стало известно об уголовных делах. Тогда Светлана Орлова объясняла увольнение срывом сроков строительства некоторых объектов.

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