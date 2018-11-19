«Грады» и гаубицы остановили танковую атаку в Чечне

Грозный, , 12:47 — REGNUM В Чечне успешно завершились учения артиллерийской разведки подразделений Южного военного округа. Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» предотвратили прорыв танков условного противника. Учения проходили с участием более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц техники, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе округа.

Подразделения артиллерийской разведки обнаружили колонну танков и бронетранспортеров «противника», устремившуюся в наступление. Переданные данные по координатам танковой колонны были получены расчётами гаубиц, и цели были поражены. Корректировку огня вели с помощью беспилотных летательных аппаратов. Завершение операции по уничтожению резервов, выдвигающихся из глубины танковой колонны, произвели РСЗО «Град».

Как отметили в пресс-службе округа, в ходе учений был учтен опыт современных вооруженных конфликтов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на Юге России и Северном Кавказе были завершены самые масштабные за последние 30 лет командно-штабные учения. В них участвовали группировки войск на прикаспийском и владикавказском направлениях. В Чечне и Дагестане 9 октября были подняты по тревоге для проведения двусторонних батальонных тактических учений 1500 военнослужащих мотострелковых подразделений Южного военного округа.