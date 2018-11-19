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Лондон может попросить продлить переходный период после Brexit – министр

Политика

Решать, нужно ли поступать так, именно Великобритании

Лондон, 19 ноября 2018, 12:20 — REGNUM  Власти Соединенного Королевства могут попросить продлить переходный период после официального выхода Великобритании из состава ЕС, заявил 19 ноября министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил интервью британской телерадиокомпании BBC, не исключив, что процесс выхода может продолжаться до 2022 года.

«Принимать решение нам, именно мы решаем, хотим ли мы делать», — подчеркнул он.

«Если мы за шесть недель не сможем договориться о будущем экономическом партнерстве, а переговоры будут продолжаться, вполне логично продлить переходный период», — отметил Кларк.

Напомним, официальный выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, который может продлиться до декабря 2020 года.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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