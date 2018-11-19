Узбекистан обеспечит к 2021 г. доступ всех детей к дошкольному образованию

Ташкент, , 12:18 — REGNUM Правительство Узбекистана планирует к 2021 году обеспечить 100-процентный доступ детей в возрасте 6−7 лет к системе дошкольного образования, заявил глава представительства Всемирного банка (ВБ) Хидеки Мори.

«Это амбициозная, но достижимая цель. Всемирный банк готов поделиться с Узбекистан своим международным опытом в развитии данного сектора и предоставить финансовые ресурсы для поддержки реформы системы дошкольного образования», сказал Мори, выступая 19 ноября на международной конференции по вопросам создания инновационной образовательной среды.

По его словам, ВБ в 2019 году выделит 55 миллионов долларов на реализацию проекта, направленного на обеспечение доступности качественного дошкольного образования для детей по всей стране, а также улучшения качества национальной системы дошкольного образования в целом, включая образовательную среду в дошкольных учреждениях в городах и сельской местности.

Участники конференции также приветствовали планы правительства Узбекистана по реконструкции и строительству тысяч дошкольных учреждений по всей стране в ближайшие десять лет.

В ходе мероприятия участники обсудили ряд актуальных вопросов, включая проблемы развития эффективной образовательной среды для детей в городах и сельской местности, влияние образовательной инфраструктуры и дизайна классных комнат на успеваемость учащихся, обеспечение дошкольных учреждений современным оборудованием и мебелью, соответствующей потребностям детей, а также учебно-методическими материалами.

Всемирный банк реализует в Узбекистане 18 проектов на общую сумму свыше 3,3 миллиарда долларов с целью содействия социально-экономическим реформам правительства. Эти проекты нацелены на поддержку макроэкономических реформ, развитие сельского хозяйства и управления водными ресурсами, здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, энергетики, транспорта и городского хозяйства.