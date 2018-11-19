В декабре на Украине могут возникнуть задержки социальных выплат — депутат

Киев, , 12:18 — REGNUM

В декабре на Украине могут повториться задержки социальных выплат. Об этом 19 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», член комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«В декабре месяце у нас могут возникнуть определенные критические нагрузки на казначейство, на его ликвидность. Могут возникнуть задержки социальных выплат», — сказал Винник.

При этом он считает, что 22 ноября депутаты Рады не примут бюджет Украины на 2019 год из-за большого числа правок и замечаний к документу.

«Для меня эта дата — 22 ноября стала сюрпризом, потому что хватает замечаний от разных комитетов, в частности, в комитете национальной безопасности и обороны. Безусловно, до решения всех этих вопросов депутаты не готовы голосовать проект бюджета на следующий год. Для меня остается загадкой, как эта ситуация будет решаться в течение следующих двух-трех суток», — добавил Винник.

По его словам, в 2019 году доходная часть бюджета будет не выполнена, если Рада не повысит акцизы на бензин, сигареты и алкоголь.

«По тому же налоговому кодексу еще не истек термин подачи правок. Есть огромный законопроект №10 260, который касается акцизов и на топливо, и на ликеро-водочные изделия, и на табачные изделия. Традиционно это вызывает дискуссию. Если не будет принят это проект будет невозможно сбалансировать бюджет по доходам, который подал Гройсман», — считает Винник.

Он также обвинил правительство в нежелании убрать бюрократические процедуры, чтобы профинансировать государственный оборонный заказ на 2018−2019 годы.

«Остается открытым вопрос: каким образом будет финансироваться государственный оборонный заказ? В этом году до сих пор не выполнены программы повышения обороноспособности с привлечением госгарантий для получения кредитов в государственных банках, с дальнейшим финансированием государственного оборонного заказа. Это не выполнено исключительно из-за бюрократических причин в правительстве», — добавил Винник.

Напомним, в июле 2018 года правительство Украины на несколько недель задержало выплату пенсий. По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, задержки вызваны кассовыми разрывами с поступлением Единого социального взноса. При этом проблемы решались министерством социальной политики, министерством финансов и госказначейством.

«Почему сейчас в этом треугольнике не были вовремя приняты управленческие решения относительно предоставления займа Пенсионному фонду? Я не знаю, какой фактор сработал, несмотря на то, что пенсионный фонд вовремя и в полном объеме обратился за таким займом, почему он этот займ не получил», — сказал Розенко.

Как сообщалось, в ноябре министр кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что есть высокие шансы принять государственный бюджет-2019 уже 22 ноября.

«Получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время документ будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят, и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием», — сказал Саенко.