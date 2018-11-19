Суд по делу Януковича отложили до выздоровления бывшего президента

Киев, , 12:21 — REGNUM Заседание Оболонского суда по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича отложено из-за болезни обвиняемого, сообщило 19 ноября издание Strana.ua.

Суд дал время Януковичу на выздоровление до 5 декабря. В этот день он сможет выступить с последним словом лёжа или сидя на больничной кровати.

Решение об отсрочке вызвало бурную реакцию у гособвинителей. Прокуроры заявили, что травма Януковича не слишком тяжёлая, и что обвиняемый уклоняется от суда. В ответ защита экс-президента назвала слова обвинителей циничными, и заявила, что прокуроры переходят все границы.

Отметим, адвокаты Януковича призвали суд выслушать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, но обвинители высказались против.

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Напомним, 18 ноября бывший президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован в московскую больницу с серьёзной травмой позвоночника и колена. По оценкам врачей он пробудет в больнице около трёх недель.

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